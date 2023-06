iPhone 13 SOTTOCOSTO su Unieuro: deve essere tuo

Scegli Unieuro per acquistare la migliore tecnologia di sempre a prezzi imbattibili. Oggi, grazie alla promo Hypnotic Black Friday, acquisti l’intramontabile Apple iPhone 13 a soli 779 euro, invece di 939 euro. Il vantaggio di scegliere Unieuro come partner per questo acquisto è che inclusa hai anche la consegna gratuita a domicilio. Inoltre, puoi anche decidere di ritirare l’ordine al pronto presso il negozio più vicino a te.

Addirittura hai la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero da soli 259,66 euro al mese. Selezionando PayPal o Klarna hai diritto a questo mini finanziamento che si attiva in pochi e semplici click senza la necessità di fornire alcuna garanzia riguardo a solvibilità o reddito come busta paga e simili. Scopri la tecnologia nascosta in questo eccezionale smartphone iOS top di gamma e lasciati catturare dalla sua qualità estrema.

iPhone 13: lo smartphone top di gamma firmato Apple oggi non costa niente

Scegli Unieuro per acquistare iPhone 13. Un prezzo di favore per questo smartphone top di gamma realizzato da Apple che ancora oggi, nonostante sia uscito il suo successore, è un portento. Infatti, ha ancora il suo stesso processore, un Apple A15 Bionic che eleva le prestazioni non solo della macchina, ma anche del sistema a doppia fotocamera per scatti e video sempre perfetti. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è uno spasso, ricco di colori e di dettagli a ogni fotogramma.

Fai la scelta giusta, acquistalo subito a soli 779 euro, invece di 939 euro. Come già anticipato, ti ricordiamo che, grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Ma non è tutto. Infatti Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

