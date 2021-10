iPhone 13 Pro Max vs Galaxy S21 Ultra: SFIDA FRA GIGANTI

Apple ha recentemente presentato la sua nuova serie di iPhone 13, con un nuovo processore A15 che, stando a quanto si evince, supera i rivali presenti su Android. Tuttavia, i benchmark non sono sempre rappresentativi delle reali capacità degli smartphone, motivo per cui i test di velocità hanno il vantaggio di confrontare meglio le prestazioni e far riflettere su ciò che ci si aspetta nell'uso quotidiano.

iPhone 13 Pro Max batte Galaxy S21 Ultra… o no?

Lo YouTuber PhoneBuff, che ha recentemente dimostrato in un test che l'iPhone 13 Pro Max è più fragile del Galaxy S21 Ultra, è tornato con un nuovo video in cui sfida i due giganti sul fronte delle prestazioni.

Il test PhoneBuff è diviso in due parti. Innanzitutto, entrambi i terminali devono aprire un gruppo di app il più rapidamente possibile; questo serve per vedere quale device ha la migliore gestione della RAM.

Mentre i due terminali riescono ad aprire le prime applicazioni alla stessa velocità, il Galaxy S21 Ultra prende un leggero vantaggio. Bisogna menzionare il fatto che tutto diventa più complicato quando si tratta di esportare un video. Il chip A15 dell'iPhone 13 Pro Max mostra tutta la sua potenza esportando una clip molto più velocemente di quanto fa lo Snapdragon 888 dello smartphone Samsung, che gli permette di finire il primo round in 1 minuto e 51 secondi, contro 1 minuto e 58 secondi per il gadget di casa Samsung.

Per quanto riguarda la gestione della RAM quindi, l'iPhone fa molto bene pur avendo “soli” 6 GB di RAM. Rispetto ai 12 GB di RAM per il Galaxy S21 Ultra riesce a controllare la potenza in quanto non deve aprire alcuna applicazione una seconda volta. Anche qui, batte Samsung di due secondi (47″ contro 49″).

Questo test di velocità ci mostra che il melafonino da 6,7″ di Apple è molto più veloce del miglior smartphone del colosso coreano; in particolare, il merito va all'ottima ottimizzazione di iOS e alla potenza del chip Bionic A15. Tuttavia, siamo molto lontani dal 50% di prestazioni in più rispetto alla concorrenza annunciata da Apple durante il keynote.

Samsung potrebbe presto mettere in difficoltà Apple con il suo prossimo Galaxy S22 Ultra che arriverà a gennaio. Sarà infatti dotato di un potente chip Exynos progettato in collaborazione con AMD. Quest'ultimo promette di essere molto più potente dell'attuale Exynos 2100, poiché utilizzerà la nuova generazione di CPU ARM v9 che promette di essere il 30% più veloce della concorrenza. Tuttavia, scopriremo presto maggiori dettagli su questo promettente SoC in arrivo: restate connessi.

