Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbe non offrire un aggiornamento importante della fotocamera; questo è quanto si evince da un recente leak emerso in rete in queste ore.

Samsung Galaxy S22 Ultra: potrebbe non stupire, a quanto pare

È probabile che Samsung lancerà la serie Galaxy S22 a gennaio. Come la serie precedente, la line-up del prossimo anno potrebbe includere tre dispositivi differenti: il modello standard, la variante Plus e l'iterazione Ultra.

Una recente fuga di notizie ha rivelato i dettagli chiave sul design, le dimensioni del display, la capacità della batteria e del comparto fotografico dei nuovi terminali.Ora è emerso un nuovo rapporto di GalaxyClub.nl che spiga specificamente le specifiche tecniche della fotocamera dell'S22 Ultra.

La pubblicazione afferma che il modello di punta potrebbe essere dotato di un paio di teleobiettivi da 10 megapixel come l'S21 Ultra. Uno di questi sarà un obiettivo periscopico che offrirà uno zoom ottico 10x. Il sito non conosce quale potrebbe essere il fattore di zoom dell'altra ottica. Probabilmente, potrebbe offrire solo uno zoom ottico 3x.

Una recente perdita ha affermato che l'S22 Ultra presenterà una main camera da 108 megapixel e una lente ultrawide da 12 megapixel. Si consiglia di prendere il tutto con “un pizzico di sale“.

La pubblicazione ha inoltre affermato che Galaxy S22 e Galaxy S22+ presenteranno una fotocamera principale da 50 megapixel e un obiettivo grandangolare da 12 MPX. Per i selfie, entrambi i telefoni potrebbero possedere una cella snapper da 10 megapixel.

Si dice che S22, S22+ e S22 Ultra presenteranno, rispettivamente, un display LTPS con risoluzione FHD+ da 6,06 pollici (standard), uno schermo LTPS FHD+ da 6,55 pollici (Plus) e un pannello LTPO QHD+ da 6,81 pollici (Ultra). I modelli in arrivo nel 2022 dovrebbero supportare una frequenza di aggiornamento adattiva di 120Hz.

Questi potrebbero avere, rispettivamente, una batteria da 3.800 mAh, una da 4.600 mAh e una da 5.000 mAh. Con buona probabilità, supporteranno la fast charge cablata da 65W.

Sotto la scocca potremmo trovare lo Snapdragon 898 di Qualcomm o l'Exynos 2200 con GPU AMD mRDNA a seconda del mercato di riferimento.

