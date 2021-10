iPhone 13 Pro Max: si spiezza in du... AH, NO (VIDEO)

Apple iPhone 13 Pro Max dimostra la sua durata e resistenza nell'ultimo test. Di fatto, se avevate dei dubbi sul fatto che il nuovo gigante della casa di Cupertino fosse un un telefono durevole, andate avanti e buttateli via. L'ultimo video di JerryRigEverything mostra il miglior iPhone graffiato, bruciato e piegato e, in linea con i suoi colleghi e predecessori, sopravvissuto di sempre. Buon divertimento.

iPhone 13 Pro Max: resistente è dire poco

Non ci sono state sorprese: se conoscete bene i famosi stress-test di JerryRigEverything, saprete bene gli schermi dei nuovi melafonini sono super resistenti. Nell'ultimo video pubblicato che parla e mostra il gigante Pro Max da 6,7 pollici, possiamo notare come il device si sia graffiato ad un livello 6 come qualsiasi altro schermo presente su uno smartphone attuale. Vediamo anche che il rivestimento lucido del telaio in acciaio inossidabile è stato graffiato con un rasoio, ma il telefono non si è mosso di un millimetro quando è stato sottoposto al test sulla piegatura.

Quello legato alla combustione è stato interessante: i pixel del display OLED dell'iPhone 13 Pro Max non si sono bruciati dopo quasi un minuto sopra l'accendino.

Ecco il video in tutti i suoi dettagli cruenti.

Giusto per fare un “remind me” delle sue caratteristiche, iPhone 13 Pro Max è un terminale senza compromessi.

Presenta un display ProMotion OLED Retina da 6,7 pollici, un telaio in acciaio e una back cover in vetro satinato che supporta la ricarica wireless. La velocità di ricarica via cavo è ferma a 27W e sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A15. Disponibile in quattro colorazioni (Gold, Graphite, Silver e Sierra Blue) ha un prezzo di partenza di 1289€. Pesa 238 grammi e ha un comparto fotografico al top, con sensori rinnovati, si può girare in 4K ProRes (solo con la versione da 256 GB) e dispone dell'innovativa Cinematic Mode.

