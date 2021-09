I nuovi iPhone 13 Pro e 13 Pro Max sono stati ufficialmente annunciati da Apple martedì; i nuovi flagship dispongono del potente chip A15 Bionic, di batterie più capienti e di miglioramenti significativi della fotocamera, incluso il supporto per il codec video ProRes per la prima volta su un terminale iOS. Tuttavia, tale supporto non sarà disponibile per i clienti al momento del lancio.

iPhone 13 Pro: la modalità ProRes arriverà con un update

Apple ha parlato molto delle clip in ProRes durante il suo evento speciale di martedì, poiché il codec è ampiamente utilizzato dai professionisti dell'industria cinematografica. Funziona in un modo simile al ProRAW per le foto e permette agli utenti di registrare video con una compressione minima: questo si traduce in filmati di altissima qualità.

Come spiegato dagli esperti di 9to5Mac, il ProRes offre anche maggiore flessibilità per gli editor video poiché memorizza più dati dall'immagine acquisita. Ora questa tecnologia sarà finalmente disponibile per gli utenti che compreranno un iPhone 13 Pro o un 13 Pro Max.

Sfortunatamente, il supporto a tale funzionalità non sarà disponibile al Day One per coloro che compreranno un nuovo melafonino. Questo perché, secondo l'azienda, la feature è “in arrivo”. Non ci sono molti dettagli sulla disponibilità del supporto ProRes su iPhone 13 Pro, ma probabilmente la funzione arriverà entro la fine dell'anno con un futuro update del software iOS.

Quando Apple ha annunciato ProRAW per i device 12 Pro l'anno scorso, anche quella funzione non era presente al momento del debutto ed è arrivata con iOS 14.3 a novembre. I nuovi melafonini verranno spediti dalla prossima settimana con iOS 15 preinstallato, ma la funzionalità pensata per i “registi del domani” dovrebbe arrivare con iOS 15.1 o con un altro firmware.

Vale la pena notare che anche diverse funzionalità di iOS 15 annunciate al WWDC 2021 a giugno sono state ritardate, tra cui SharePlay, carte d'identità elettronica e molte altre ancora. Potrete scaricare comunque questa versione il prossimo 20 settembre. Ricordatevi di fare un backup dei dati prima.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13 Pro: tutti i prezzi

Apple

Smartphone