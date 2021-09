iPhone 13 (e famiglia) sono stati ufficialmente presentati da Apple nella giornata di ieri, martedì 14 settembre. Una vasta gamma di modelli ulteriormente suddivisibili in base al relativo spazio di archiviazione interno. Riguardo a questo, le versioni 13 Pro e 13 Pro Max da 128GB presentano alcuni limiti specie in relazione alla cattura dei video in formato 4K ProRes che ora analizzeremo nel dettaglio.

Per i video in formato 4K ProRes occorre almeno un iPhone 13 Pro o 13 Pro Max con 256GB di storage

Diamo intanto uno sguardo alle precisazioni riportate nel comunicato stampa di Apple:

Su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sarà anche integrato ProRes, un avanzato codec video utilizzato diffusamente come formato di distribuzione finale per spot, lungometraggi e trasmissioni, per offrire una maggiore fedeltà cromatica e una compressione minore. Questo nuovo, potente flusso di lavoro professionale si basa sul nuovo hardware delle fotocamere, su codificatori e decodificatori del chip A15 Bionic e sull’archiviazione flash. iPhone è il solo smartphone al mondo a offrire un flusso di lavoro end-to-end: registrazione, montaggio e condivisione in formato Dolby Vision o ProRes.

Tutto molto interessante, specie per gli amanti dei video che intendono dar sfogo alla creatività affidandosi al proprio smartphone. In questo caso, le possibilità a disposizione sono certamente ampie e di alto livello. C'è però un dettaglio che non andrebbe trascurato, valutando il modello specifico da acquistare. Infatti, come la stessa Apple precisa:

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max supportano la registrazione video in formato ProRes nell’app fotocamera con risoluzione di 1080p a 30 fps con l’opzione di archiviazione da 128GB e fino a 4K a 30 fps con le opzioni di archiviazione da 256GB, 512GB e 1TB.

Pertanto, chiunque volesse sfruttare il formato ProRes puntando alla risoluzione massima del 4K dovrebbe necessariamente puntare alle unità con almeno 256GB di storage. Invece, iPhone 13 Pro e 13 Pro Max da 128GB restano ancorati al FullHD.

