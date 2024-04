iPhone 13, PREZZO RECORD su eBay: più basso di così non si può

Hai voglia di uno smartphone potente e versatile, che lasci tutti a bocca aperta, ma non puoi o non vuoi spendere una fortuna? Approfitta ora dell’offerta su eBay per l’eccellente Apple iPhone 13 128GB. Un telefono dalle caratteristiche premium a prezzo record. Acquistalo ora a soli 559,90 euro.

Un prezzo più basso di così sarebbe davvero impossibile. Una vera follia che è presa letteralmente d’assalto su eBay. Addirittura hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua. Inoltre, scegliendo PayPal come metodo di pagamento, puoi sempre decidere di pagare in 3 rate a tasso zero.

iPhone 13 128GB: il giusto compromesso tra prezzo e qualità

Apple iPhone 13 128GB è un ottimo smartphone iOS per chi vuole risparmiare qualcosina, ma senza rinunciare all’ottima qualità. Il suo design moderno non si differenzia molto dai nuovi modelli usciti recentemente. La combinazione di materiali premium dona alla scocca un tocco di prestigio.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici ti assicura una visione chiara e comoda dei contenuti. Anche le dimensioni della tastiera virtuale sono perfette per digitare velocemente e senza errori. La tecnologia True Tone regola autonomamente la luminosità dello schermo in base all’ambiente circostante.

Al suo interno troviamo il fantastico chip Apple A15 Bionic che porta le prestazioni a livelli molto interessanti. Il multitasking è fluido e naturale, per un’esperienza sempre affascinante. La batteria ti accompagna fino a fine giornata. Acquistalo ora al prezzo più basso di sempre su eBay.