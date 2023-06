iPhone 13 mini: un top di gamma compatto dal prezzo SUPERLATIVO (-7%)

Se sei alla ricerca di un nuovo telefono di Apple, potente, compatto e ricco di funzionalità, l’iPhone 13 mini da 128 GB potrebbe essere la scelta perfetta per te. Su Amazon, puoi comprarlo a un prezzo scontato di soli 779,99€, risparmiando tantissimi soldi rispetto al valore di listino di 839,00€. Le spese di spedizione sono comprese nel costo del device, quindi questo implica che non dovrai sborsare un singolo centesimo in più per portartelo a casa. Non di meno avrai accesso alla possibilità di farti recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub o Amazon Locker presenti sul territorio italiano.

Cosa aspetti? Con un risparmio così alto, con la garanzia di un anno con Apple e di due anni con il rivenditore, questa è un’occasione da non lasciarti sfuggire. Ma attenzione: il modello mini non è il più economico della linea; questo è un top di gamma in tutto e per tutto che viene venduto ad un costo irrisorio. Ha specifiche al top, ma dimensioni compatte. È perfetto per chi vuole un gadget tascabile.

iPhone 13 mini: la scelta ideale per chi vuole un compatto

L‘iPhone 13 mini è il compagno ideale per chi cerca un dispositivo facile da maneggiare e da portare in tasca. Non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni compatte, perché all’interno si nasconde un potente processore A15 Bionic (lo stesso chip che ritroviamo in iPhone 14, per intenderci), che garantisce prestazioni veloci e fluide in qualsiasi attività. C’è un display Super Retina XDR da 5,4 pollici, che offre colori vivaci, contrasto elevato e una risoluzione nitida. Godrai di un’esperienza visiva immersiva per guardare film, giocare o navigare sul web.

Il sistema a doppia lente da 12 MP ti permette di scattare foto nitide e dettagliate in ogni situazione. Inoltre, potrai registrare video in 4K con HDR Dolby Vision per immortalare i tuoi ricordi con la massima qualità. C’è anche la sfocatura cinematografica per clip in altissima risoluzione.

Approfitta dell’offerta su Amazon e acquista oggi iPhone 13 mini da 128 GB a soli 779,99€. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e l’IVA è inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.