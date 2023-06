iPhone 13 Mini: PREZZO RIDICOLO su eBay, ultimi pezzi

Ultimi pezzi per questa offerta speciale disponibile solo su eBay. Oggi acquisti il fantastico Apple iPhone 13 Mini a soli 649,90 euro, invece di 839 euro. La disponibilità è limitata, per questo devi essere veloce altrimenti potresti rimanere a bocca asciutta. Il vantaggi di scegliere questo smartphone sta nelle sue dimensioni. Grazie al display da 5,4 pollici hai un dispositivo comodo da portare sempre con te.

Ovviamente senza rinunciare alla migliore tecnologia. Infatti, anch’esso monta uno schermo con tecnologia Super Retina XDR per colori sempre accesi e reali. I dettagli sono eccellenti, restituendo enorme piacevolezza alla visione dei contenuti. Approfittane ora che il prezzo è davvero ridicolo. Tra l’altro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua e la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero con PayPal.

iPhone 13 Mini: PICCOLO è BELLO

Apple iPhone 13 Mini è lo smartphone ideale per chi cerca il meglio della tecnologia in poco spazio. Mettilo in tasca e dimenticatelo fino alla prossima notifica. È così piccolo da non dare assolutamente fastidio. Grazie al suo processore A15 Bionic tutto ciò che fai tra app, giochi, foto e riprese è estremamente veloce e fluido. La batteria mantiene la carica per tutta la giornata e oltre, anche con utilizzo intenso.

Aggiungilo ora al carrello a soli 649,90 euro, invece di 839 euro. Ti ricordiamo che con eBay puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 216,63 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

