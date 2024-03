iPhone 13 mini (512 GB): a soli 899€ è da comprare IMMEDIATAMENTE

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso iPhone 13 mini, il flagship compatto più potente che ci sia sul mercato, è disponibile al prezzo speciale di soli 899,00€ nella sua iterazione verde con 512 GB di memoria interna. Capite bene che a questa cifra è un prodotto da prendere immediatamente, soprattutto se amate i gadget che si possono utilizzare con una sola mano. Prestazioni al top, design minimal ed elegante, comparto fotografico di punta e batteria che dura un giorno con una singola carica. Non di meno ha tanto spazio a bordo per installare applicazioni, archiviare file, video, canzoni, foto e non solo. Cosa aspettate a fare vostro questo gioiello? Adesso è veramente imperdibile quindi non lasciatevelo sfuggire. Non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili o per quanto durerà ancora la promo dedicata.

iPhone 13 mini (128 GB): ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple è un’ammiraglia sotto tutti i punti di vista; si tratta di un telefono compatto, con uno schermo OLED da soli 5,4 pollici con notch e cornici di piccole dimensioni, ha un frame in alluminio satinato e una back cover in vetro che supporta la ricarica wireless o la tecnologia MagSafe. Altresì vi ricordiamo che il comparto fotografico è composto da due sensori di punta che girano video in 4K HDR Dolby Vision e promettono prestazioni di tutto rispetto così potrete condividere sui social delle immagini meravigliose. Il chipset interno, l’Apple Bionic A15 con modem 5G, è perfetto per giocare o per utilizzare le app anche più impegnative. La batteria dura un giorno con una singola carica e un utilizzo standard.

iPhone 13 mini da 512 GB, in colorazione verde, viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di soli 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire adesso.