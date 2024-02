iPhone 13: il prezzo cala a 599€, ora è un BEST BUY assoluto su Amazon

iPhone 13 continua ad essere la scelta giusta per chi è alla ricerca del miglior iPhone per rapporto qualità/prezzo. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di Apple al prezzo scontato di 599 euro, nuovo minimo storico per il dispositivo. La promozione consente anche l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi e con possibilità di pagamento tramite carta di debito per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere all’offerta, valida solo per alcune colorazioni, è sufficiente seguire il link qui di sotto.

iPhone 13: a questo prezzo è da prendere subito

Con iPhone 13 è possibile portarsi a casa uno smartphone completo, veloce e compatto. Si tratta, in questo momento, del modello migliore, per rapporto qualità/prezzo, per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone. La promozione in corso, quindi, da cogliere al volo.

Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici oltre che del SoC Apple A15 Bionic, lo stesso utilizzato anche da iPhone 14 e 14 Plus. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 12 Megapixel. C’è il Face ID ed è presente anche il sistema operativo iOS, con accesso completo a tutti i servizi messi a disposizione da Apple ai suoi utenti.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 599 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili. La promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato e solo per alcune colorazioni. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

