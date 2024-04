iPhone 13: il prezzo cala a 569€, ora è un VERO AFFARE

Con iPhone 13 si va sempre sul sicuro. Lo smartphone di Apple continua a rappresentare la soluzione giusta per chi è alla ricerca di uno smartphone compatto, veloce e con un supporto software al top. Grazie alla nuova offerta eBay disponibile oggi, lo smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 569 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. La promo potrebbe terminare a breve.

iPhone 13: a questo prezzo è da prendere subito

La scheda tecnica di iPhone 13 comprende il SoC Apple A15 Bionic, lo stesso utilizzato da iPhone 14, oltre a un display OLED da 6,1 pollici. Tra le specifiche troviamo anche una doppia fotocamera, con un sensore principale e un sensore ultra-grandangolare, e una fotocamera anteriore.

Il sistema operativo è iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile. C’è i lFace ID, per lo sblocco e l’autenticazione in sicurezza, ed è possibile utilizzare lo smartphone per accedere a tutti i servizi di Apple. Al prezzo a cui viene proposto, iPhone 13 rappresenta un vero e proprio affare.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 569 euro. Si tratta di un’occasione unica: a questo prezzo, infatti, lo smartphone di Apple non ha rivali e rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone compatto e veloce. Si tratta del miglior iPhone sul mercato per rapporto qualità/prezzo. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi, tramite PayPal.