iPhone 13 dovrebbe introdurre la modalità Ritratto e la qualità ProRes per i video, secondo quanto si apprende dagli ultimi rumor.

iPhone 13: arrivano i video in ProRes

Apple dovrebbe lanciare la sua prossima serie di iPhone 13 a settembre o ottobre di quest'anno. Proprio come ogni anno, l'imminente iterazione dei nuovi melafonini porterà piccoli, ma raffinati cambiamenti, e questa volta, ci saranno novità per il comparto fotografico, sulla ricarica rapida e sui pannelli OLED. Ora, Mark Gurman di Bloomberg rivela chel'azienda porterà la modalità Ritratto per i video.

Il colosso di Cupertino ha rilasciato ufficialmente la modalità Ritratto (per le foto) nel 2016 con la serie iPhone 7. Ora, si dice che la serie iPhone 13 porterà questa funzione anche nei video. La modalità Ritratto per i video funzionerà in modo simile alle foto; il sensore di profondità produrrà un effetto sfocato per lo sfondo mentre si concentra solo sul soggetto.

Inoltre, si dice che il colosso di Cupertino voglia offire anche la funzione ProRes per i video nella nuova generazione di iDevice. La feature consentirà agli utenti di registrare video di qualità superiore con un formato più facile da modificare in post-produzione. Questa funzione sarà simile ai ProRaw avuti nei modelli Pro dell'attuale iPhone 12. Detto questo, ProRes sarà esclusivo anche per i modelli Pro del prossimo iPhone 13.

Oltre alle acquisizioni video, Apple sta anche pianificando di aggiornare i suoi filtri fotografici esistenti con alcuni nuovi. Inoltre, invece di applicare un filtro all'intera immagine, i prossimi gadget di Cupertino consentiranno agli utenti di applicare filtri su oggetti specifici.

Infine, la serie in arrivo dovrebbe essere dotata di uno scanner LiDAR in tutti i modelli. La line-up dovrebbe avere una tacca leggermente più piccola e avrà una frequenza di aggiornamento di 120Hz. In particolare, la frequenza di aggiornamento più elevata è prevista solo nelle varianti Pro. Sotto il cofano, ci sarà il chip A15 di Apple abbinato ad un massimo di 1 TB di spazio di archiviazione.

Secondo una recente indiscreziuone, i prossimi iPhone dovrebbero presentare un supporto di ricarica rapida migliorato. Invece della ricarica rapida da 20 W, si dice che la prossima serie di melafonini supporti la tecnologia di ricarica rapida da 25 W.

