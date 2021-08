Quali sono i nuovi prodotti Apple che ci aspettiamo a settembre? Sicuramente iPhone 13, il nuovo Apple Watch 7, le cuffie TWS AirPods 3, l'iPad Mini 6 con un design rinnovato e molto altro ancora.

iPhone 13, AirPods 3, iPad Mini 6 e molto altro: in arrivo

Apple ha già presentato una serie di aggiornamenti hardware e software durante i suoi precedenti eventi del 2021, ma ci sono ancora alcune cose che ci aspettiamo che il gigante della tecnologia annunci in autunno. Fra le novità più attese troviamo l'iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods 3, iPad Mini 6, un iMac più grande alimentato dal chip M1 di Apple, un display per PC desktop più economico, un nuovo MacBook Pro e Mac Mini con i nuovi SoC M1X.

iPhone 13

Si dice che la gamma di flagship del 2021 sia composta da quattro telefoni: iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Max, secondo l'analista Ming-Chi Kuo. Sebbene non ci sia stata alcuna parola ufficiale sulla data di rilascio della formazione, ipotizziamo che il nuovo melafonino della società arrivi a settembre con un nuovo design, nuove fotocamere, batteria maggiorate, specifiche aggiornate e un notch più piccolo.

Apple Watch 7

L'orologio di prossima generazione di Apple potrebbe includere alcune nuove funzionalità chiave come un design elegante e piatto, miglioramenti alla durata della batteria e un possibile sensore di monitoraggio della glicemia. L'Apple Watch 7 arriverà con WatchOS 8, che è stato presentato al WWDC.

AirPods 3

Gli AirPods di Apple potrebbero ricevere un aggiornamento quest'anno, secondo un precedente rapporto di Bloomberg. Le voci suggeriscono che gli AirPods 3 avranno caratteristiche simili alle cuffie TWS AirPods Pro; pensiamo al supporto audio spaziale, allo stelo più corto, punte intercambiabili e una custodia di ricarica più piccola.

iPad Mini 6

Altri tablet Apple, tra cui iPad, iPad Air e iPad Pro, hanno già visto gli aggiornamenti quest'anno, quindi l'iPad Mini è il prossimo in linea d'aria a dover arrivare sul mercato. Secondo Gurman, una riprogettazione per l'iPad Mini 6 “dovrebbe essere possibile” per l'autunno 2021.

iPad di nona generazione

Potremmo vedere un upgrade all'iPad di Apple questo autunno con il nuovo modello di nona generazione. Secondo Gurman, il prossimo tablet del gigante tecnologico potrebbe presentare un design più sottile e un processore migliorato.

Nuovi MacBook Pro, Mac Pro, Mac Mini, iMac e Apple Display

L'anno scorso, la compagnia di Tim Cook ha annunciato il suo nuovo chipset proprietario, l'Apple Silicon M1. È stato inserito a bordo dei MacBook Air e Pro, nonché sul Mac Mini. In primavera, tale CPU è approdata sul nuovo iMac da 24″. Si ipotizza che l'azienda stia lavorando ai nuovi PC desktop e portatili e questi potrebbero vedere la luce durante il keynote di settembre o in un evento autunnale dedicato. Ci aspettiamo due nuove soluzioni proprietarie: l'M2 e l'M1X.

Infine, la società potrebbe anche star lavorando ad una versione più economica del suo Pro Display XDR, originariamente rilasciato nel 2019 e pensato solo per i Mac di fascia super-alta.

