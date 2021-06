watchOS 8 non ha ricevuto la stessa attenzione durante il keynote del WWDC di Apple come le altre piattaforme svelate, ma sembra che quest'anno ci saranno notevoli nuove funzionalità in arrivo per gli utenti di Apple Watch. Forse in particolare per alcuni utenti, il software include applicazioni integrate che sfrutteranno al meglio il display sempre attivo (Always on Display). Ci sarà un nuovo metodo per gli sviluppatori di sfruttare il display sempre attivo.

WatchOS 8: nuove integrazioni per l'AOD

Quando l'AOD di Apple Watch è stato lanciato per la prima volta, una manciata di applicazioni watchOS integrate sono state aggiornate al fine di sfruttare la nuova tecnologia. Ad esempio, l'applicazione Allenamenti mostra una visualizzazione in grigio dei progressi solo quando il polso è abbassato. Altre applicazioni, tuttavia, ottengono un'interfaccia sfocata che mostra solo un orologio digitale.

Con watchOS 8 in arrivo questo autunno, tre nuove applicazioni Apple ora sfrutteranno il display sempre attivo di Apple Watch: Musica, Mappe e Calcolatrice.

Nella prima, il display sempre attivo oscurato mostra l'interfaccia In riproduzione.

Nell'applicazione Mappe, il display sempre attivo oscurato mostra i dettagli sulla prossima direzione di navigazione.

Nell'applicazione Calcolatrice, il display sempre acceso oscurato mostra l'intera interfaccia della calcolatrice.Questo potrebbe essere utile se fate un calcolo e poi avete bisogno di vedere facilmente il risultato a colpo d'occhio.

Forse ancora più notevole delle nuove app che sfruttano il display sempre attivo, l'azienda sta anche mettendo a disposizione degli sviluppatori una nuova API.

Gli sviluppatori possono specificare quali parti della loro app necessitano di aggiornamenti frequenti rispetto a quali rimangono statiche. Ci sono anche modi per i programmatori di dare maggiore risalto a determinati elementi di visualizzazione:

Il display sempre attivo è supportato su Apple Watch Series 5 e 6. In watchOS 7, lo stato sempre attivo mostrava l'interfaccia utente dell'app sfocata con l'ora in sovrimpressione. Quando si costruisce la propria app con watchOS 8 SDK, l'interfaccia utente della app verrà ora mostrata in uno stato oscurato ed sarà immediatamente interattiva se qualcuno toccherà l'interfaccia utente.

Se disponete di testo, immagini o riempimenti secondari, potete attenuare questi elem,enti ulteriormente al fine di dare maggiore risalto all'informazione che desiderate che rimanga evidenziato e visibile.

Apple

App