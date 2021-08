I nuovi mockup di iPad Mini 6 ci permettono di dare un'occhiata – in anteprima – al design del futuro tablet di piccole dimensioni di casa Apple. Osservando le foto emerse in rete notiamo il nuovo design avente una cornice sottile e il pulsante di accensione Touch ID integrato sul frame laterale.

iPad Mini 6: sarà questo il suo design?

Mentre ci avviciniamo alla stagione di debutto dei nuovi prodotti autunnali di Apple, le voci e le perdite sulla catena di approvvigionamento continuano ad arrivare. Questa volta, diamo uno sguardo al design industriale di iPad Mini 6 grazie a delle presunte stampe del telaio in alluminio fotografate dai colleghi del sito Techordo; questi mockup, in genere, sono utilizzati dai produttori di custodie per produrre accessori per i futuri device Apple prima che questi siano disponibili in commercio.

In linea con le precedenti fughe di notizie e i rapporti esclusivi di 9to5Mac, il design dell'iPad Mini 6 rappresentato da questi stampi assomiglia molto a quello di un iPad Air “in piccolo”, con la rimozione del pulsante Home in favore di un'estetica full screen con cornici simmetriche, un frame sottile e il pulsante di accensione Touch ID posto sul lato.

Il nuovo mini-tablet rappresenterà un passo importante nell'evoluzione della line-up delle tavolette da 8″ della mela, la quale non ha mai cambiato il suo design fin da quando è stata introdotta per la prima volta nel 2012.

Come riportato da 9to5Mac, il Mini 6 sfoggerà un processore Bionic A15, che probabilmente lo renderà l'iPad non Pro più veloce presente in commercio. Supporterà anche la Apple Pencil di seconda generazione come i suoi fratelli Pro e Air, e avrà uno spazio per l'attacco magnetico dello stilo posto sul lato de telaio.

Si prevede inoltre che Apple stia preparando un grande aggiornamento per il modello base da 10,2 pollici; a suggerir ciò ci pensa una recente indiscrezione di Mark Gurman di Bloomberg. Tuttavia, si prevede che la maggior parte di attenzioni sarà rivolta al modello da 8,4″ pollici.

