Finalmente abbiamo una nuova indiscrezione relativa alle future cuffie TWS di Apple: le AirPods 3 dovrebbero venir svelate durante il consueto keynote di presentazione dei nuovi iPhone. Parliamo quindi, di settembre.

AirPods 3: arriveranno a settembre, a quanto pare

Mentre il secondo semestre dell'anno è giunto al termine, le indiscrezioni e i rumor sui nuovi prodotti Apple hanno iniziato a prendere ritmo. Proprio come ogni anno, l'OEM di Cupertino dovrebbe tenere un evento di lancio per i suoi smartphone a settembre. Oltre ai telefoni, il gigante tecnologico californiano dovrebbe anche presentare la terza generazione di AirPods soprannominata AirPods 3. L'ultima volta abbiamo sentito che i fornitori avevano già iniziato a spedire componenti degli auricolari e ci eravamo illusi di un lancio imminente.

Il rapporto di Digitimes afferma che il nuovo modello di cuffie TWS verrà svelato contemporaneamente al lancio di iPhone 13 entro la fine dell'anno. Il portale dichiara inoltre che il prodotto non riceverà un aumento cospicuo del suo prezzo. Sappiamo anche che la (probabile) domanda dovrebbe essere alquanto elevata, dato che i nuovi melafonini non avranno auricolari e/o cuffie in confezione.

Un'immagine appena emersa sul web rivela il design delle AirPods 3 in tutto il suo splendore. Sorprendentemente, gli auricolari hanno un design molto classico. Invece delle punte in silicone viste nel modello Pro, le nuove cuffi standard sfoggeranno un design originale simile al modello da cui derivano. Ci saranno uno stelo corto e un microfono nella parte anteriore. L'immagine mostra gli auricolari nella tonalità di colore bianca.

Gli AirPods 3 dovrebbero essere alimentati da un nuovo chipset e si dice che supportino la funzionalità Apple Music Lossless Audio. Inoltre, il gadget dovrebbe disporre di una buona durata della batteria, al contrario delle AirPods di seconda generazione con case di ricarica wireless.

Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito alle ultime novità provenienti dal mondo di Apple… e non solo.

