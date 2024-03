iPhone 13 è in OFFERTA FLASH: ora bastano 529€

iPhone 13 è ora la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone a prezzo ridotto. In questo momento, infatti, lo smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 529 euro, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal grazie a questa nuova offerta eBay. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone. Per accedere all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

iPhone 13 è in offerta al minimo storico

Scegliere iPhone 13, considerando il prezzo a cui viene proposto, è la soluzione giusta. Tra le specifiche tecniche, infatti, troviamo un display OLED da 6,1 pollici di ottima qualità a cui si affianca l’ottimo SoC Apple A15 Bionic, lo stesso utilizzato anche da iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Si tratta di una soluzione ideale per ottenere prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo.

C’è poi una doppia fotocamera posteriore. L’iPhone è dotato anche di iOS 17, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile, con un supporto software al top del mercato. Il modello in offerta, inoltre, è dotato di colorazione Nero Mezzanotte e di 128 GB di storage.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 128 GB al prezzo scontato di 529 euro e con possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Grazie all’offerta, lo smartphone tocca ora il suo nuovo minimo storico. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.