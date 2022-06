iPhone 13 è ancora il telefono più cercato del web

iPhone 13 è uno degli smartphone più chiacchierati del momento e oggi grazie ad offerte di Amazon, diventa ancora più appetibile. Il dispositivo, come leggiamo dei report trapelati sul web, è uno dei più venduti di questi primi mesi del 2022. Nonostante siamo pochissimo dal debutto dei nuovi modelli, questo device è ancora oggi un’eccellenza da preferire a molte altre.

Sul sito di Amazon lo possiamo trovare al 939,oo€ al posto di 1059 €, con un risparmio medio sul prezzo di listino pari all’11%. Ma attenzione: la variante in sconto è quella da 256 GB di memoria, in colorazione azzurra e viene spedita e venduta da Amazon stesso. Pensate che se lo acquistate oggi, sarà a casa vostra entro martedì 21 giugno.Mica male.

Non di meno, avete la possibilità di ricevere il supporto assistenza clienti di Amazon sette giorni su sette e godere quindi te la garanzia del sito per ben due anni. E poi, lo potete acquistare subito e pagare in comode rate grazie al servizio di Credit line di Cofidis.

iPhone 13: il re del momento

Dai dati di vendita è emerso che questa variante in particolare è stata la più cercata di sempre. Mentre lo scorso anno il modello Pro è riuscito a ottenere risultati incredibili, quest’anno l’utenza è andata pazza per il gadget standard non Pro.

Cosa significa questo? Semplice: lo schermo è un’unità super retina da 6,1“ OLED e c’è un potente processore Apple Bionic A15 Che garantisce prestazioni uniche, abbinato ad un modem 5G.

La batteria è degna del suo nome: tante ore di autonomia, anche un giorno e mezzo con uso stress, con una singola carica. La ricarica veloce è immediata ed è a 25 W ma ricordate che il caricatore non è incluso nella confezione. Il comparto fotografico è assurdo: 12+12 MPX e assicurano una qualità spaziale, con possibilità di ripresa in 4K.

iPhone 13 è il device da acquistare adesso; a 939,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13 : tutti i prezzi

Amazon rappresenta la miglior opzione per accedere a Apple iPhone 13 a prezzo scontato: l'offerta contiene infatti il prezzo a 53,9€.

Di seguito tutte le offerte oggigiorno accessibili