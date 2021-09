Ecco cosa aspettarci dall'evento di Apple di domani: in primo luogo sappiamo che vedremo i melafonini di nuova generazione, ovvero gli iPhone 13, e in seconda istanza, gli Apple Watch Series 7.

iPhone 13: facciamo il recap delle features di cui saranno dotati

In vista dell'evento Apple “California Streaming” di martedì, facciamo il recap delle novità che ci aspettiamo dai nuovi iPhone 13.

Secondo il report di Bloomberg, l'Apple Watch Series 7 e l'iPhone 13 saranno i principali protagonisti del keynote di domani e molte delle funzionalità precedentemente suggerite potrebbero rivelarsi veritiere.

Nell'ultima edizione della sua newsletter Power On, Mark Gurman afferma che:

I nuovi device avranno il medesimo design di quelli attuali ma godranno di una notch più stretto;

Ci saranno tre obiettivi sui modelli Pro e due sui modelli normali;

Il software della fotocamera sarà rinnovato in tutto e per tutto: si potranno realizzare video in modalità Ritratto, ci sarà nuovo “sistema di filtri basato sull'intelligenza artificiale per applicare stili diversi alle tue foto“, arriverà la registrazione dei video ProRes per i modelli Pro e molto altro ancora;

Il processore A15 sarà più veloce ma avrà gli stessi core dell'A14;

Il pannello sarà di tipo LTPO (ossido policristallino a bassa temperatura) per le varianti Pro. Questo probabilmente significa che ci sarà una frequenza di aggiornamento più elevata;

Infine, ci sarà la comunicazione satellitare LEO per le telefonate di emergenza.

Apple Watch Series 7

Per quanto riguarda l'orologio smart, Gurman suggerisce che ci sarà un design con bordi piatti e ci sarà “una sfilza di nuovi cinturini e quadranti“. L'Apple Watch Series 7 dovrebbe essere disponibile nelle dimensioni 41 mm e 45 mm con un processore S7 più veloce.

Bloomberg conferma che non dovremmo aspettarci nuovi importanti sensori o funzionalità per la salute nell'aggiornamento del Watch di quest'anno. Invece, il colosso di Cupertino sta pianificando funzionalità come la temperatura corporea, la pressione sanguigna e le letture della glicemia per il modello 2022. Probabilmente vedremo anche nuovi AirPods, iPad Mini 6, iPad entry-level e MacBook Pro M1X.

L'evento “California streaming” di Apple si terrà domani 14 settembre alle 19:00 (orario italiano).

Apple

Smartphone