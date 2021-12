iPhone 13 contro Pixel 6: quale conviene acquistare?

Apple iPhone 13 ha un valore di riacquisto migliore rispetto a Pixel 6 di Google: questo è quanto è emerso in queste ore da un report di SellCell. Tuttavia ci domandiamo, con l'arrivo in Italia dei google-phones, quale flagship converrà acquistare?

iPhone 13 mantiene meglio il suo valore nel tempo

Con il lancio della serie Pixel 6, BigG aveva cercato di competere nel mercato del segmento premium contro protagonisti del calibro di Apple e Samsung.

Secondo i dati di SellCell, che ha cercato di scoprire quale delle due linee di smartphone ha tenuto meglio il suo valore, sembra che iPhone abbia preso il comando. Il rapporto ha confrontato le informazioni provenienti dal mercato degli smartphone e i confronti dei prezzi tra i due. Ha scoperto che la line-up della mela del 2021 mantiene il suo valore meglio del nuovo Pixel 6. Guardando i dati raccolti da oltre 45 fornitori di riacquisto, la serie Pixel 6 ha perso in media circa il 43% del suo valore entro un mese dal suo lancio.

D'altra parte, la famiglia di iPhone 13 ha visto solo un deprezzamento di circa il 25% entro il primo mese dalla sua uscita. In particolare, il modello standard ha visto un aumento di valore, con la tendenza positiva che include anche l'iPhone 13 mini. Per chi non lo sapesse, questo modello era il modello meno popolare all'interno della line-up 2020. È interessante notare che il modello Pixel 6 di base ha perso circa il 37% del suo valore rispetto al valore di riacquisto del 35% di l'iPhone 13 mini.

Mentre la serie iPhone 13 ha visto un aumento del valore di riacquisto negli ultimi due mesi, SellCell ritiene che lo stesso potrebbe non riflettersi per i modelli Pixel 6. Piuttosto, il valore di questi ultimi potrebbe scendere ulteriormente prima di raggiungere il limite massimo nei prossimi due mesi.

Attenzione: tenete presente che il valore di riacquisto non riflette direttamente la qualità degli smartphone, poiché è noto che gli iPhone mantengono il loro valore in genere meglio delle loro controparti Android.