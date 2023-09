iPhone 13 cala ancora: ora costa solo 654€

Acquistare un nuovo iPhone a meno di 700 euro è possibile: con la nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare iPhone 13 con un prezzo scontato di 654 euro e con possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi pagando con PayPal. La promozione è molto interessante e consente di acquistare un nuovo iPhone con una spesa ridotta. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 13: l’offerta di oggi è da cogliere al volo

Con iPhone 13 si va sul sicuro. Lo smartphone è dotato di una scheda tecnica completa e senza punti deboli. Tra le specifiche, infatti, c’è il SoC Apple A15 Bionic, un vero e proprio lusso per la fascia di prezzo, affiancato da una doppia fotocamera posteriore e da un display OLED da 6,1 pollici di alta qualità. Non manca, naturalmente, il sistema operativo iOS, arricchito da tutti i servizi Apple.

Scegliendo iPhone 13, quindi, è possibile sfruttare uno smartphone di ottima fattura, ben costruito, veloce e sempre supportato dal punto di vista software con Apple. Il calo di prezzo registrato con la nuova offerta consente di acquistare il dispositivo con un risparmio netto rispetto ad iPhone 14 (che utilizza lo stesso SoC).

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 654 euro. Lo smartphone è disponibile nella variante da 128 GB ed è acquistabile anche con pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. La promozione è destinata a durare solo per un breve periodo. Le unità disponibili, infatti, sono poche e lo sconto potrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.