iPhone 13 cala ancora di prezzo: ora costa 514€ con QUEST'OFFERTA

iPhone 13 diventa sempre più interessante grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRMAR24, da aggiungere al carrello prima di completare l’ordine. Sfruttando questa promozione, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 514 euro. Da notare, inoltre, che è possibile anche pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 13: a questo prezzo è un best buy assoluto

Con iPhone 13 e l’offerta in corso è possibile acquistare quello che possiamo considerare tranquillamente come l’iPhone migliore sul mercato per rapporto qualità/prezzo. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic, lo stesso utilizzato anche dagli iPhone 14 e 14 Plus. La versione in offerta è dotata di 128 GB di storage interno.

La scheda tecnica di iPhone 13 comprende il Face ID, una doppia fotocamera posteriore e l’accesso completo a tutti i servizi Apple. Lo smartphone, quindi, ha tutte le carte in regola per essere considerato come uno dei best buy del momento. Le specifiche sono ottime e il prezzo ha raggiunto un nuovo minimo senza precedenti.

