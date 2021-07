Dai rapporti emersi online finora, sappiamo che mancano solo due mesi prima al rilascio ufficiale della serie iPhone 13. Mark Gurman di Bloomberg ha riferito oggi una nuova indiscrezione sulla futura gamma di prodotti in arrivo.

iPhone 13 con AOD: sarebbe un sogno!

Il giornalista prevede che la serie di flagship di Apple arriverà con un nuovo chip Bionic A15, un notch più piccolo e un pannello avente un'elevata frequenza di aggiornamento a 120Hz. Bene, queste sono cose che già sappiamo. Tuttavia, afferma anche che questa nuova serie potrebbe supportare l'Always On Display in un modo simile a quanto fa l'Apple Watch Series 5/6.

L'anno scorso, un rumor proveniente dalla catena di approvvigionamento dell'azienda aveva indicato che gli iPhone di quest'anno avrebbero utilizzato l'AOD. Al momento però, non ci sono informazioni ufficiali in merito da parte di Apple, pertanto vi invitiamo a prendere la suddetta indiscrezione con “un pizzico di sale”.

Secondo @LeaksApplePro, l'evento di lancio di settembre di Apple è attualmente programmato per la 37a settimana, ovvero il 14 del mese… o il 15.

Durante la conferenza stampa, l'azienda annuncerà i nuovi iPhone con i preordini che dovrebbero partire da lì a due giorni. Inoltre, questi dispositivi inizieranno a essere spediti il ​​24 settembre.

In termini di design, l'iPhone 13 dovrebbe ereditare lo stile visto sulla line up iPhone 12. Il telaio centrale dovrebbe presentare un'estetica alquanto squadrata, ma lo schermo anteriore ha potrebbe disporre di una tacca più piccola. Non ci sarà il sensore Touch ID, a quanto pare, ma sembra che il modulo fotografico posteriore subirà un lievo restyling.

Inoltre, l'iPhone Pro dovrebbe essere dotato di un sensore LiDAR. La capacità di archiviazione massima può essere 1 TB. Anche altri aspetti come la batteria e la banda base verranno aggiornati in una certa misura. Tuttavia, la nuova gamma di iPhone 13 dovrebbero avere lo stesso prezzo di partenza della serie iPhone 12.

