iPhone 13 a un prezzo folle: -29% solo per poco

Se stai cercando l’occasione giusta per acquistare un buono smartphone a un prezzo folle, questa promozione è la proposta ideale per te. Per pochissimo ancora, l’iPhone 13 è il dispositivo perfetto per chi cerca prestazioni eccezionali e design elegante, ora in offerta al 29% di sconto a soli 539,00€ invece di 759,00€, con la possibilità di pagare a rate a tasso zero grazie a Cofidis. Il suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre una qualità visiva straordinaria, con colori vividi e neri profondi, ideale per guardare video e scorrere le tue foto. La modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco, invece, rende i tuoi video e le tue foto incredibilmente professionali, spostando l’attenzione sugli elementi più importanti.

Leggero, dal design eccellente e super potente: l’iPhone 13

Partiamo da una vera e propria garanzia che caratterizza tutti gli iPhone: il sistema a doppia fotocamera da 12MP con grandangolo e ultra-grandangolo, ti permette di catturare immagini dettagliate e vibranti in ogni situazione. Con gli Stili fotografici, lo Smart HDR 4 e la modalità Notte, le tue foto saranno sempre perfette, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision garantisce una qualità cinematografica per i tuoi video, mentre la fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP ti consente di scattare selfie impeccabili e registrare video in modalità Notte.

Il chip A15 Bionic offre prestazioni fulminee, permettendo di gestire app e giochi più esigenti senza alcun rallentamento. Inoltre, grazie alla durata della batteria che offre fino a 19 ore di riproduzione video, l’iPhone 13 ti accompagnerà per tutta la giornata senza problemi al lavoro e all’università. Il design robusto con Ceramic Shield, invece, assicura una protezione eccellente contro urti e cadute, mentre la resistenza all’acqua di grado IP68 ti consente di utilizzare il tuo telefono anche in condizioni difficili.

Ultimo ma non per importanza, il supporto al 5G permette download velocissimi e streaming ad alta qualità, rendendo l’iPhone 13 perfetto per chi ha bisogno di connettività rapida e affidabile. Con iOS 15, puoi sfruttare nuove funzionalità per fare ancora di più con il tuo iPhone, migliorando la tua produttività e la tua esperienza d’uso. Non lasciarti sfuggire questa occasione con uno sconto incredibile del 29%: acquista l’iPhone 13 e scopri la combinazione perfetta di innovazione tecnologica e design elegante.