iPhone 13 a 769€ su Amazon: ha ancora senso acquistarlo oggi?

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di Apple veramente eccezionale, che ha saputo conquistare il pubblico in quasi due anni di onorata carriera e che oggi si trova, in super sconto su Amazon, al prezzo speciale di 769,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio, in questo caso, è veramente esagerato. Ci riferiamo all’ammiraglia più apprezzata di sempre, iPhone 13. Nello specifico, il modello che vi consigliamo dispone di 128 GB di memoria interna ed è in colorazione Midnight, la più elegante della line-up, ma anche la più soggetta a ditate e impronte. La domanda è una e una sola: ha ancora senso oggi?

iPhone 13 (128 GB): correte a prenderlo

Ovviamente è una domanda con risposta logica, quasi scontata: certo che sì. A 769€ è un buonissimo affare anche solo per un semplice motivo. iPhone 14 costa molto di più, e anche il suo street Price lo rende meno appetibile di questo terminale che vanta le medesime features con un prezzo concorrenziale. Noi vi invitiamo a prenderlo prima che terminino le scorte disponibili su Amazon, ma siate veloci: tende ad andare a ruba, perciò vi invitiamo a non lasciarvi sfuggire questa fantastica occasione.

Una volta che abbiamo risposto alla vostra domanda, non resta che approfondire la questione. iPhone 13 è un top di gamma unico, con schermo OLED Retina da 6,1 pollici, con cornici contenute e notch al seguito. Ottimo il processore interno Apple Bionic A15 con modem 5G incorporato che garantisce prestazioni eccellenti anche sul fronte gaming. Lo potete usare anche come device principale per i vostri contenuti sui social oppure, perché no, anche come camraphone per i vostri viaggi. Le fotocamere sono eccezionali. La batteria infine, assicura ore ed ore di autonomia con una singola carica; se siete interessati non lasciatevelo sfuggire. A soli 769,00€ è da comprare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.