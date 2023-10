iPhone 13: a 744€ è il miglior iPhone da acquistare OGGI su Amazon

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in una promozione veramente unica: il meraviglioso e vendutissimo iPhone 13, un best buy da due anni a questa parte, è ancora in sconto e stavolta il suo prezzo è sceso a soli 744,00€ nella sua iterazione azzurra con 128 GB di memoria interna. Ovviamente viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano e ciò implica che godrà di una serie di vantaggi non da poco: citiamo la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di gravi problematiche o di ripensamento), ma non finisce qui. Si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, in cinque soluzioni a tasso zero, per gli account abilitati. Se proprio volete poi, si può anche usufruire della possibilità di farsi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub o Amazon Locker presenti sul territorio italiano.

iPhone 13: il best buy senza compromessi

Questo potentissimo e leggerissimo iPhone 13 dispone di un rapporto qualità-prezzo ineccepibile: costa poco ma offre tantissimo. Con un costo di soli 744,00€, vi porterete a casa un device con schermo OLED da 6,1 pollici Retina con cornici sottili e notch di piccole dimension, con un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato veramente performante, con una batteria che dura tantissimo con una singola carica e si ricarica mediante MagSafe o via wireless, o semplicemente via cavo Lightning. I due sensori principali da 12 Megapixel ciascuno girano video in 4K HDR Dolby Vision e realizzano scatti da veri “pro”.

Insomma, a soli 744,00€ vi porterete a casa un device unico nel suo genere, leggero ma potente, con un design all’avanguardia e specifiche tecniche al top.

