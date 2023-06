iPhone 13 (128 GB): è ancora lui il miglior iPhone da comprare su Amazon?

Il meraviglioso e potente iPhone 13, il top di gamma di casa Apple del 2021, si trova in super sconto su Amazon a soli 763,37€ nella sua iterazione azzurra con 128 GB di memoria interna. La consegna è celere e immediata e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo; non dovrete sborsare un singolo centesimo in più per portarvelo a casa e sappiate che avrete accesso a tanti altri vantaggi.

Citiamo la garanzia di un anno con Apple, valida in tutti gli Apple Store del mondo, quella di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte, e, cosa non da escludere, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Nonostante l’arrivo della gamma del 2022, iPhone 13 è ancora oggi un best buy: costa poco ma offre le medesime performance e prestazioni delle nuove ammiraglie.

iPhone 13: impossibile non comprarlo a questo prezzo

L’iPhone 13 è dotato del potente chip A15 Bionic, che offre prestazioni incredibili e una velocità di elaborazione straordinaria. Sia che tu stia giocando a giochi complessi, utilizzando applicazioni pesanti o facendo multitasking, il device riuscirà a gestire tutto con facilità. La fluidità e la reattività del sistema operativo iOS ti offriranno un’esperienza utente senza paragoni.

Goditi un’esperienza visiva straordinaria con il display Super Retina XDR. Con una risoluzione eccezionale e colori brillanti, ogni immagine, video e grafica prende vita sullo schermo. La tecnologia HDR ti offre un contrasto elevato e dettagli precisi, consentendoti di immergerti completamente nel contenuto che stai visualizzando.

Vanta un sistema fotografico avanzato che ti permetterà di scattare foto e registrare video di qualità professionale. La doppia fotocamera posteriore da 12 MP offre una gamma di funzionalità, inclusa la modalità notte, il ritratto con modalità di illuminazione avanzata e la registrazione di video in Dolby Vision HDR. Potrai utilizzare il telefono per tutto il giorno senza preoccuparti di rimanere senza energia. Presenta un design elegante e sofisticato, con una costruzione di alta qualità e materiali resistenti. La scocca in vetro e alluminio offre un aspetto premium, mentre la resistenza all’acqua e alla polvere garantisce una durata nel tempo. Inoltre, le dimensioni compatte rendono l’iPhone 13 comodo da tenere in mano e da utilizzare con una sola mano.

A soli 763,67€ nella versione azzurra con 128 GB di memoria interna, questo dispositivo risulta essere ancora oggi, senza dubbio, un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.