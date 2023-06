iPhone 12 ricondizionato ad un super prezzo su Amazon: lo paghi solo 409,99€

Se da tempo stai valutando di acquistare un iPhone ma ti spaventano i prezzi associati ai prodotti della Apple, abbiamo una buona notizia da darti: oggi puoi acquistare un iPhone 12 ricondizionato su Amazon ad un ottimo prezzo, grazie ad un generoso sconto del 21%. L’iPhone 12 ricondizionato in questione viene descritto come in “condizioni perfette”, il che significa che presenta difetti trascurabili. Lo pagherai appena 409,99€.

È un’ottima alternativa rispetto ad uno smartphone Android nuovo, grazie agli enormi vantaggi e alla comodità che l’ecosistema di Apple comporta. Il venditore è affidabile e ha già ricevuto centinaia di recensioni positive da altrettanti clienti di Amazon soddisfatti.

Acquistando da questo link, avrai la certezza di ricevere un iPhone 12 ricondizionato perfettamente funzionante, con difetti estetici inesistenti o trascurabili e, soprattutto, con una garanzia di 12 mesi. In casi di problemi, il telefono ti verrà sostituito, oppure riceverai un rimborso integrale.

Per il resto, sull’iPhone 12 non c’è molto da dire: a distanza di un paio di anni dal lancio, rimane un ottimo smartphone in grado di offrire tanta potenza, un sistema operativo rapido e un comparto fotografico che ti consentirà di scattare immagini nitide ed in alta definizione. L’iPhone 12 ha un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, con supporto HDR10 e Dolby Vision. È alimentato dal chip A14 Bionic, offre una fotocamera dual-lens da 12 MP con modalità notte, registrazione video 4K HDR e fotografia Smart HDR 3. Supporta la connettività 5G, ha una resistenza all’acqua IP68 e offre una ricarica wireless MagSafe. Non farti scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.