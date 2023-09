iPhone 12 Pro ricondizionato in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

L’Apple iPhone 12 Pro è un’icona di eleganza, potenza e funzionalità avanzate nel mondo degli smartphone. In questa promozione su Amazon, puoi portare a casa un iPhone 12 Pro ricondizionato a un prezzo notevolmente ridotto. Il prezzo scontato è di soli 551,00€ rispetto al prezzo originale di 625,90€, garantendo un risparmio significativo del 11%.

Con uno sconto del 11%, l’Apple iPhone 12 Pro è disponibile a soli 551,00€ invece di 625,90€, permettendo un risparmio di ben 74,90€. Insomma, si tratta davvero di un’ottima occasione per accedere all’ecosistema di Apple ad un prezzo straordinariamente basso. Come sempre, ti ricordiamo che puoi dividere l’importo in più comode rate mensili: ti basta selezionare il pagamento via Cofidis al momento del checkou.

Questo Apple iPhone 12 Pro in offerta è dotato di 128GB di spazio di archiviazione, offrendo un ampio spazio per conservare foto, video, app e molto altro. Il design elegante e sofisticato, unito al colore Argento, lo rende un telefono di rara bellezza. Con le sue funzionalità avanzate, l’iPhone 12 Pro offre un display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici, potenza di elaborazione grazie al chip A14 Bionic e una fotocamera avanzata con modalità notte, registrazione video in Dolby Vision e molto altro. Il ricondizionamento garantisce che il dispositivo sia testato, pulito e funzionante al meglio delle sue capacità.

Cogli questa eccezionale opportunità di possedere l’Apple iPhone 12 Pro 128GB Argento a soli 551,00€ su Amazon, risparmiando il 11%. Con le sue caratteristiche avanzate e la potenza di un iPhone, questo smartphone è un investimento di valore. Acquista ora e goditi l’esperienza premium offerta da Apple a un prezzo conveniente.

