iPhone 12 Pro Max in offerta a 489€, ricondizionato e garantito Amazon

Acquistare un nuovo iPhone ricondizionato e garantito su Amazon è una scelta conveniente, con una spesa sempre contenuta, in rapporto al modello scelto. Un esempio arriva dalla nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo iPhone 12 Pro Max, ora acquistabile al prezzo scontato di 489 euro per la versione da 128 GB, con garanzia Amazon Renewed. Da notare, invece, che la versione da 256 GB costa 529 euro. Per accedere alle offerte, valide solo per un breve periodo e solo per alcune colorazioni, basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 12 Pro Max ricondizionato: ottima offerta su Amazon

Con iPhone 12 Pro Max è possibile acquistare uno smartphone completo a un ottimo prezzo. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,7 pollici oltre al SoC Apple A14 Bionic. Lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera posteriore. Il sistema operativo è iOS 17, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile. Per chi cerca un nuovo iPhone “Pro Max”, quindi, l’offerta in corso in questo momento rappresenta, sicuramente, la scelta giusta.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 12 Pro Max ricondizionato:

Per entrambe le versioni c’è la garanzia Amazon Renewed di 1 anno. Lo smartphone viene proposto in condizioni “eccellenti”, senza danni visibili da 30 cm e con una batteria che supera l’80% della capacità del modello nuovo. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata.