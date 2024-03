iPhone 12 Pro Max (256 GB) ricondizionato a meno di 525€ su Amazon

Se amate i padelloni e volete uno smartphone di Apple potente, dall’autonomia eccellente, grande e generoso, con un comparto fotografico top ma non volete spendere troppo, oggi vi consigliamo l’ottimo iPhone 12 Pro Max che su Amazon costa soltanto 522,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso perché a questa cifra è un best buy senza paragoni, senza rivali e senza eguali. È ricondizionato ma in condizioni eccellenti e presenta 256 GB di memoria interna, non espandibile, ovviamente. Con Amazon avrete accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. C’è la garanzia di un anno con il programma Renewed; fate presto se siete interessati/e all’acquisto.

iPhone 12 Pro Max: ecco perché comprarlo

iPhone 12 Pro Max si distingue per il suo design elegante e premium, con una costruzione in vetro e alluminio che conferisce al device un look sofisticato e raffinato. Con i suoi bordi piatti e la parte posteriore opaca è un vero gioiello tecnologico da mostrare con orgoglio. Dispone di un display Super Retina XDR da 6,7 pollici avente una risoluzione elevata, presenta colori accurati e ha una luminosità eccezionale così ogni foto, video o contenuto multimediale sembrerà prendere vita con una nitidezza e una vividezza sorprendenti.

Sotto la scocca è alimentato dal potentissimo chip A14 Bionic, uno dei chipset più veloci mai integrati in uno smartphone. Potrete fare foto e video straordinari con la fotocamera del gadget e c’è anche un’ottima modalità Notte così farete foto luminose e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Non manca il sensore LiDAR per prestazioni avanzate in termini di messa a fuoco e realtà aumentata. Non di meno il telefono registra clip in Dolby Vision HDR 4K. C’è il Face ID per il blocco e lo sblocco del dispositivo in modo sicuro e veloce.

Pensa che su Amazon sarete in grado di acquistare l’iPhone 12 Pro Max, ricondizionato ma in condizioni eccellenti, con 256 GB di memoria interna, a soli 522,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; correte a prenderlo adesso.