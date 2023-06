iPhone 12 Mini: ora costa solo 354€ su Amazon (ricondizionato e garantito)

iPhone 12 Mini è la scelta ideale per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone davvero compatto, senza compromessi sulle prestazioni. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 12 Mini al prezzo scontato di 354 euro per la variante da 64 GB mentre la versione da 128 GB costa 410 euro. Le offerte riguardano il modello ricondizionato e garantito Amazon Renewed.

I prezzi indicati si riferiscono alla colorazione attualmente proposta al prezzo più basso (nero per la 64 GB e rosso per la 128 GB). Le altre colorazioni presentano un prezzo leggermente più alto. Per accedere alle offerte dedicate ad iPhone 12 Mini, completando l’acquisto a prezzo ridotto, è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

iPhone 12 Mini: lo smartphone giusto da prendere su Amazon

La scheda tecnica di iPhone 12 Mini è completa e, in rapporto al prezzo, davvero interessante. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 5,4 pollici oltre che del SoC Apple A14 Bionic. C’è poi una doppia fotocamera posteriore con due sensori da 12 Megapixel mentre lato software troviamo iOS 16.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 12 Mini al prezzo scontato di 354 euro. L’offerta riguarda la versione da 64 GB mentre la variante da 128 GB viene ora proposta al prezzo scontato di 410 euro. In entrambi i casi si tratta di un modello ricondizionato e garantito Amazon Renewed.

I prodotti proposti sono disponibili in “condizioni eccellenti” e, quindi, con nessun segno di danno estetico da una distanza di 30 centimetri e con una batteria con capacità superiore all’80%. Per accedere alla promozione è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.