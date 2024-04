iPhone 12 in offerta a 454€: un BEST BUY per la fascia media

iPhone 12 non passa mai di moda e con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRAPR24 (da aggiungere al momento del pagamento) è ora disponibile al prezzo scontato di 454 euro. Lo smartphone, nuovo e con Garanzia Ufficiale Apple, viene proposto nella variante da 64 GB. Da notare che, scegliendo di completare l’acquisto con PayPal, è possibile anche pagare in 3 rate senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere lo smartphone al carrello. La promozione sarà valida solo per un breve periodo.

iPhone 12: un’ottima scelta per la fascia media

Con iPhone 12 è possibile acquistare uno smartphone compatto e super ottimizzato che, in rapporto al prezzo, è in grado di offrire prestazioni più che soddisfacenti. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici a cui si affianca il SoC Apple A14 Bionic, un’ottima soluzione per la fascia di prezzo. Il sistema operativo è, naturalmente, iOS, sempre aggiornato da Apple e pienamente supportato su iPhone 12.

Lo smartphone di Apple propone ora un buon rapporto qualità/prezzo, risultando la scelta giusta per chi cerca un nuovo iPhone, senza ripiegare sull’usato o sul ricondizionato, da acquistare con una spesa contenuta.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRAPR24, è ora possibile acquistare iPhone 12 64 GB con un prezzo scontato di 454 euro. Il modello in offerta può essere acquistato anche con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per sfruttare la promozione in corso basta premere sul box qui di sotto. L’offerta terminerà a breve.