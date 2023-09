iPhone 12 da 128 GB a soli 699€: questo è il modello "per tutti"

Da pochissimi giorni Apple ha tolto i veli alla nuova serie di smartphone di punta; gli iPhone 15 di fatto, sono finalmente fra noi. Questi dispositivi sono eccezionali, soprattutto quelli della serie “Pro”, tuttavia hanno un costo alquanto elevato. Non tutti sono disposti a spendere più di 1200 o 1400€ per un telefono; ecco che quindi, l’acquisto di un “vecchio” iPhone 12 risulta essere una mossa vincente. Di fatto, il melafonino in questione è ancora attualissimo: è uscito solo tre anni fa sul mercato ma è validissimo, performante, potentissimo e anche aggiornato (ha appena ricevuto iOS 17 e riceverà ulteriori update in futuro). Non di meno, su Amazon abbiamo notato che la versione da 128 GB, in colorazione nera, costa solo 699,00€, spese di spedizione incluse. Noi vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire questa fantastica occasione.

iPhone 12: ancora valido nel 2023

Questo smartphone di Apple è sempre stato, sin dal suo debutto, un best buy; è arrivato con un prezzo di listino concorrenziale ma oggi, grazie agli sconti di Amazon e alla naturale svalutazione del prodotto (visti i nuovi modelli in circolazione), diventa più che mai appetibile. Costa solo 699,00€ ma vanta un processore potentissimo, l’Apple Bionic A14 con modem 5G integrato, ha uno schermo OLED da 6,1 pollici con notch e cornici contenute, dispone di un frame in alluminio satinato e di una scocca in vetro che supporta la ricarica wireless e la tecnologia MagSafe. Presenta una batteria che dura un giorno con un utilizzo intenso e ha un comparto fotografico da top di gamma, con due sensori da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision.

Viene venduto e spedito da Amazon, dispone della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e ci sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata: a 699,00€ è imperdibile.

