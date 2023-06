iPhone 12: a QUESTO PREZZO è un OTTIMO ACQUISTO (anche in 12 rate)

iPhone 12 continua ad essere uno smartphone di riferimento sul mercato, grazie ad un rapporto qualità/prezzo sempre più conveniente: con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 699 euro. L’offerta riguarda la variante da 128 GB. Da notare che il modello è acquistabile in 12 rate mensili senza interessi, permettendo di dilazionare la spesa su un periodo di tempo particolarmente lungo e senza dover fare i conti con costi aggiuntivi di alcun tipo. L’offerta è disponibile solo per alcune colorazioni dello smartphone. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 12 in offerta su Amazon è un ottimo acquisto

La scheda tecnica di iPhone 12 è completa e senza punti deboli. Lo smartphone può contare sul processore Apple A14 Bionic, garanzia di ottime prestazioni e tanta efficienza, e su di una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 12 Megapixel affiancato da un sensore ultra-grandangolare.

Da segnalare la presenza di un display OLED da 6,1 pollici di diagonale oltre che del Face ID, elemento immancabile per la gamma di smartphone Apple. C’è poi iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile e con tante funzionalità che garantiscono ottimizzazioni e performance avanzate.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 12 128 GB al prezzo scontato di 699 euro con possibilità di optare sull’acquisto in 12 rate mensili senza interessi per dilazionare la spesa. L’offerta è disponibile di seguito. Lo sconto è applicato solo ad alcune varianti mentre tutte le colorazioni sono disponibili per l’acquisto in 12 rate mensili senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.