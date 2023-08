iPhone 12 (128 GB) a soli 659€ su Amazon: MINIMO STORICO su Amazon

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: iPhone 12, nella sua versione con 128 GB di memoria interna e in colorazione nera, costa solo 659,00€, spese di spedizione incluse. Si tratta del suo minimo storico per questo device di grande pregio. Ma può avere ancora senso oggi, nel 2023, a poche settimane di distanza dal debutto di iPhone 15?

iPhone 12: ha ancora senso nel 2023?

Ovviamente la risposta è positiva; iPhone 12 di Apple continua a brillare anche nel 2023. Sfoggia ancora un design che unisce estetica e funzionalità. Con il suo telaio in alluminio e vetro, ha un aspetto premium e robusto. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre colori vibranti, contrasti elevati e una luminosità notevole. Sotto la scocca è alimentato dal chip A14 Bionic, che offre prestazioni veloci e efficienti. Anche se ci sono chip più recenti sul mercato, questo SoC è ancora in grado di gestire senza sforzo le attività quotidiane, dalla navigazione sul web all’utilizzo di app complesse. Anche la fotocamera è molto competitiva oggi. La configurazione a doppia lente posteriore da 12 MP cattura immagini di alta qualità con dettagli nitidi e colori accurati. La modalità Notte permette di scattare immagini sorprendenti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, la registrazione video in Dolby Vision aggiunge un livello di profondità e realismo alle tue clip.

Un grande vantaggio degli iPhone è la lunga durata del supporto software. A breve infatti, riceverà iOS 17 e stai certo/a che vedrà anche iOS 18 e 19. Con un prezzo di soli 659,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse, l’iPhone 12 è un’opzione interessante per chi desidera un dispositivo Apple senza spendere una fortuna. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo, la consegna è celere e gratuita e si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.