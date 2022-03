iPhone 11 Pro Max ricondizionato a 534€: scelta green in forte SCONTO

Un prestigioso top di gamma, come Apple iPhone 11 Pro Max, offerto ad un prezzo tanto basso da sembrare folle? Nessun errore, è tutto vero: quella che ti stiamo presentando è una delle numerose ed eccezionali promozioni da cogliere al volo su Certideal, tra i più sicuri e conosciuti store online dove trovare ottimi iPhone ricondizionati che potrai portare a casa beneficiando di un considerevole risparmio.

Considerando un prezzo di vendita a dir poco ridicolo, le unità disponibili potrebbero terminare nel giro di poche ore. Non lasciarti sfuggire questa irripetibile opportunità: effettua il tuo ordine su Certideal e, grazie ad uno sconto impensabile del 57% a cui si aggiunge un ulteriore sconto di 10 euro inserendo il codice “TELEFONINO10”, avrai il tuo iPhone 11 Pro Max ricondizionato con appena 534 euro.

Apple iPhone 11 Pro Max ad un prezzo incredibilmente basso

Tenendo in mano il tuo 11 Pro Max resterai impressionato dal display Super Retina XDR con diagonale di 6,5 pollici in tecnologia OLED. Immagini sempre brillanti e nitide, considerando la risoluzione altissima di 1242×2688 pixel con ampia gamma cromatica, contrasti elevati e luminosità in grado di raggiungere i 1200 nit. Uno schermo resistente, oleorepellente ed a prova di impronte.

Le prestazioni di questo iPhone 11 Pro Max sono fenomenali, grazie al lavoro del super processore A13 Bionic che in questo specifico modello viene assistito da 64 GB di memoria interna, su cui memorizzare numerosi contenuti ed applicazioni, e 4 GB di memoria RAM, per assicurarti la massima velocità in ogni contesto.

Degni di nota gli scatti fotografici che sarai in grado di realizzare sfruttando la tripla fotocamera posteriore da 12 MP con ultra‑grandangolo, grandangolo, teleobiettivo, zoom ottico 2x e zoom digitale fino a 6x. Anche i video saranno un motivo di soddisfazione, potendo contare sulla formidabile risoluzione del 4K anche per quanto riguarda la fotocamera selfie da 12 MP.

La batteria da 3969 mAh assicura una lunga durata in fase di utilizzo. Non dimenticare poi tutte le altre funzionalità a cui avrai accesso grazie al tuo iPhone 11 Pro Max come lo sblocco tramite FaceID, la possibilità di effettuare pagamenti con Apple Pay, le chiamate con FaceTime, l'assistente vocale Siri e molto altro.

Certideal prende una posizione chiara e decisa contro l'obsolescenza programmata e lo spreco. Avrai la possibilità di tenere in mano uno smartphone a cui è stata regalata una nuova vita e resterai impressionato dalle sue performance. Un prodotto testato e funzionante al 100%, con garanzia di 24 mesi. Approfitta adesso di questa imperdibile opportunità e metti nel carrello il tuo Apple iPhone 11 Pro Max con soli 534 euro, inserendo il codice sconto “TELEFONINO10”: non potrai più farne a meno.