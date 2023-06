iPhone 11 Pro in offerta da 399€ su Amazon (ricondizionato e garantito)

L’interesse per gli iPhone ricondizionati è sempre molto alto e oggi una nuova offerta Amazon conferma il motivo per cui si dovrebbe puntare su questi modelli. In questo momento, infatti, è possibile acquistare iPhone 11 Pro in offerta a 399 euro per la variante da 64 GB oppure in offerta a 477 euro per la variante da 256 GB.

Si tratta di due ottime proposte che consentono l’accesso ad un modello ancora valido e, soprattutto, certificato e garantito Amazon Renewed. Lo smartphone viene proposto in “condizioni eccellenti“, senza danni visibili da 30 cm e con una batteria con una capacità pari ad almeno l’80% di quella originaria.

I prezzi indicati si riferiscono alle colorazioni con lo sconto maggiore. Altre varianti presentano un costo leggermente superiore. Per scoprire le offerte è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 11 Pro in offerta da 399 euro (ricondizionato Amazon)

Anche se disponibile sul mercato da qualche anno, iPhone 11 Pro continua ad essere un modello completo e di ottima qualità grazie al suo display OLED da 6,1 pollici e al potente SoC Apple A3 Bionic. C’è anche una tripla fotocamera posteriore oltre al sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 11 Pro in sconto. La versione da 64 GB viene proposta da 399 euro mentre quella da 256 GB viene proposta da 477 euro. Per accedere alle offerte è possibile accedere alla pagina Amazon dello smartphone dal link qui di sotto da cui si potrà poi scegliere la versione giusta in base alle proprie preferenze, considerando sia le colorazioni che il taglio di memoria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.