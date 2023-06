iPhone 11 (128 GB): dopo tutto questo tempo è ancora un BEST BUY

Se stai cercando un telefono che ti offra un’esperienza Apple ad un prezzo vantaggioso, l’iPhone 11 è la scelta perfetta per te! E se stavi aspettando l’offerta giusta, non cercare oltre: su Amazon puoi acquistarlo al prezzo speciale di soli 549,00€, spese di spedizione incluse.

iPhone 11 (128 GB): il flagship che costa pochissimo

iPhone 11 presenta un design iconico con una costruzione in vetro e alluminio che lo rende elegante e resistente allo stesso tempo. Con la colorazione nera, avrai un device che si distingue per il suo stile minimalista e sofisticato. Inoltre, grazie alla resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP68, puoi stare tranquillo anche in situazioni di utilizzo quotidiano più impegnative.

Il display Liquid Retina da 6,1 pollici offre colori vividi e luminosi, con una risoluzione nitida che renderà ogni foto, video e contenuto visivo un’esperienza immersiva. La tecnologia True Tone adatta automaticamente la temperatura del colore dello schermo alle condizioni di illuminazione ambientale, garantendo una visione ottimale in ogni situazione.

È altresì dotato di un sistema fotografico avanzato che ti consentirà di scattare foto straordinarie con facilità. La doppia fotocamera posteriore da 12 MP (grandangolare + ultra-grandangolare) cattura immagini dettagliate con colori vivaci e un’ampia gamma dinamica. Avrai la possibilità di scattare foto panoramiche, ritratti con sfondo sfocato e registrare video in 4K con stabilizzazione ottica dell’immagine. Inoltre, grazie alla fotocamera frontale da 12 MP, i tuoi selfie saranno nitidi e pieni di dettagli.

Troviamo poi il potente chip A13 Bionic; con questo chip potrai eseguire applicazioni complesse, giochi ad alta grafica e multitasking senza problemi. Inoltre, la capacità di memoria interna di 128 GB ti farà una quantità considerevole di foto, video e file senza preoccuparti dello spazio disponibile.

Apple è da sempre impegnata nella protezione dei dati degli utenti, e l’iPhone 11 non fa eccezione. Grazie al Face ID, il sistema di riconoscimento mediante il volto integrato nel notch, potrai sbloccare il telefono in modo sicuro e veloce. Inoltre, iOS, il sistema operativo di Apple, è progettato per garantire la massima sicurezza e protezione dei tuoi dati personali.

iPhone 11 è un dispositivo di alta qualità che offre un’esperienza Apple completa a un prezzo speciale su Amazon. Lo trovi su Amazon a 549,00€ nella versione Black con 128 GB di memoria interna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.