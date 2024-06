iPad Pro OLED è l'inizio di una nuova classe di dispositivi Apple

Il nuovo iPad Pro con schermo OLED segna l’inizio di una nuova classe di dispositivi Apple. È quanto afferma nella sua ultima newsletter Power On il giornalista di Bloomberg Mark Gurman.

La nuova filosofia porterà a device più sottili, a partire proprio da iPhone 17 Slim, l’inedita versione che dovrebbe sostituire iPhone 17 Plus nella gamma dei nuovi iPhone. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Gurman, la casa di Cupertino sarebbe al lavoro anche per ridurre lo spessore di MacBook Pro e Apple Watch.

I dispositivi Apple saranno i più sottili e leggeri delle loro categorie

“Sfiora l’impossibile” è lo slogan associato da Apple al lancio del nuovo iPad Pro. Alla luce degli ultimi sviluppi, appare come una vera e propria dichiarazione d’intenti da parte del colosso statunitense, tornato di recente al primo posto delle aziende dalla più alta capitalizzazione (trono detenuto fino a prima da Microsoft).

Non a caso, nella sua newsletter Mark Gurman ha scritto che in casa Apple l’obiettivo è di realizzare i dispositivi più sottili e leggeri delle loro categorie nell’intero settore tecnologico. Al momento però, eccetto per il nuovo iPhone 17 Slim che dovrebbe debuttare nel 2025 insieme ad iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, non è ancora noto quando i nuovi MacBook Pro e Apple Watch arriveranno sul mercato.

A questo proposito sottolineiamo come nelle scorse settimane il giornalista di Bloomberg avesse già fatto riferimento al rinnovamento del cosiddetto Apple Watch X, sostenendo come Apple avesse in serbo per il nuovo indossabile la più grande revisione al design del dispositivo. Rumor che, a distanza di settimane, trovano nuove conferme.