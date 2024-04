Apple Watch X: sarà davvero così? (FOTO)

In queste ore sono trapelate in rete moltissime nuove informazioni inerenti il prossimo Apple Watch X; il modello di decima generazione infatti, presenterà un design più sottile (secondo quanto affermano le attuali indiscrezioni in rete), godrà di nuovi cinturini magnetici (no, non saranno compatibili con i vecchi) e ci saranno altre features esclusive.

Apple Watch X: ecco cosa sappiamo?

Tutto è pronto per il grande cambiamento per il wearable più venduto e apprezzato degli ultimi anni. Il colosso di Cupertino sta preparando una grossa rivoluzione per il suo Apple Watch tradizionale che dovrebbe sfoggiare, per la prima volta, un design completamente nuovo, con inedite funzionalità legate al monitoraggio della salute e un sistema di aggancio dei cinturini di ultima generazione. Secondo Mark Gurman il device si dovrebbe chiamare “Apple Watch X” proprio per commemorare i dieci anni di attività dell’orologi della mela.

Nelle notizie correlate, lo YouTuber Sam Kohl ha appena collaborato con il designer ConceptCentral per realizzare i render 3D del prossimo Apple Watch X; gustatevi le immagini.

Finally get to share these renders I've been working on! 👀 Exclusive look at the upcoming Apple Watch Series X via @appltrack, based on the latest leaks and rumors as well as our own predictions. pic.twitter.com/7dSSy9cEqa — Shea (@concept_central) April 19, 2024

Dai render vediamo un design più sottile (pare del 10 o 15%) rispetto al modello attuale, una Digital Crown e un pulsante azione aggiuntivo, simile a quello che abbiamo sull’Apple Watch Ultra. Non mancherà un inedito sistema di aggancio magnetico; non ci sarà la compatibilità con le vecchie bande ma sarà più semplice cambiare cinturino, d’ora in poi. Con questo sistema si risparmierà spazio all’interno del wearable, a tutto vantaggi dei sensori o della batteria.

Il display sarà, ancora una volta, dotato della tecnologia OLED ma sarà più luminoso ed efficiente; tuttavia, il microLED è ancora troppo lontano. Ci saranno inedite features per l’ambito sanitario. Questo potrebbe essere il primo device della mela a offrire il monitoraggio della pressione sanguigna, ma anche il monitoraggio dell’apnea notturna.

