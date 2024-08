iPad Pro con M2 in offerta a 799€ su Amazon: ora è un VERO AFFARE

iPad Pro è il tablet giusto su cui puntare per ottenere prestazioni al top, in tutti i contesti di utilizzo. Grazie all’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare la versione da 11 pollici con chi M2 del tablet di Apple al prezzo scontato di 799 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per la versione Wi-Fi da 128 GB.

Da notare che in sconto c’è anche la versione Wi-F da 256 GB, proposta a 909 euro, mentre la versione Wi-Fi + Cellular da 128 GB è disponibile al prezzo di 959 euro. Si tratta, per entrambe le varianti, di minimi storici. Il tablet è acquistabile, per gli utenti selezionati, anche con pagamento in 5 rate mensili. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPad Pro con M2 al minimo su Amazon: è un affare

Con iPad Pro è possibile acquistare un tablet completo, veloce e con un’efficienza al top. Tra le specifiche della versione in offerta troviamo un display Liquid Retina da 11 pollici oltre al chi M2, una garanzia di prestazioni eccellenti. Il sistema operativo è iPadOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple e ottimizzato per sfruttare al meglio l’ampio display del dispositivo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad Pro con M2 al nuovo minimo storico, con prezzi a partire da 799 euro, cifra richiesta per la versione base da 128 GB con connettività Wi-Fi, ottima per la maggior parte degli utenti. L’offerta è accessibile tramite il box riportato qui di sotto.