iPad Pro con M2: i nuovi modelli arriveranno tra pochi giorni

Secondo quanto riportato dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman nella sua ultima newsletter “Power On“, scopriamo che i nuovi modelli di iPad Pro con processore Apple Silicon M2 saranno svelati “tra pochissimi giorni”. Di fatto, si parla di questi gadget da tantissimo tempo e pare che ora sia (quasi) arrivato il momento di fare la loro conoscenza.

Ci saranno due versioni, una da 11 e una da 12,9 pollici e subiranno solo un leggero upgrade rispetto ai modelli attuali. I nuovi prodotti hanno i seguenti nomi in codice J617 e J620 e dovrebbero arriare a breve.

Si dice che il tablet più grande avrà, ancora una volta, il solito buon schermo mini-LED da 12,9″, mentre il Pro da 11″ disporrà ancora del classico LCD con ProMotion che abbiamo già conosciuto. Oltre al processore M2 non ci saranno rivoluzioni significative. Nessuna tecnologia di ricarica MagSafe, tra l’altro, almeno non per ora.

Cosa sappiamo dei nuovi iPad Pro?

Partiamo dal design: i nuovi iPad saranno del tutto simili ai modelli attuali e non ci saranno grosse rivoluzioni significative. Dai primi rumor sappiamo che il modello più piccolo non presenterà lo schermo mini-LED, cosa che invece sarà presente sul più grande. Non si sa nulla della ricarica MagSafe al seguito e si diceva che i nuovi modelli avrebbero avuto anche il supporto alla wireless charging e alla reverse charging. Ora scopriamo che non sarà così. Non ci saranno grossi eventi di lancio a breve. L’azienda rivoluzionerà i suoi prodotti con dei semplici comunicati stampa.

Non di meno, oltre ai tablet premium, la compagnia dovrebbe presentare anche iPadOS 16 entro la fine del mese e un iPad di decima generazione low-cost. Se volete fare oggi un buon affare, vi segnaliamo iPad Pro da 11″ del 2021 con M1 a soli 999,00€ nella versione con 128 GB di memoria e con il supporto alla rete Cellular.

