iPad Pro con M2 al minimo su Amazon: è il tablet da prendere oggi

iPad Pro continua ad essere un punto di riferimento del mercato e la variante con chip M2 (si tratta della quarta generazione del tablet Pro di Apple) è ora disponibile al prezzo scontato di 799 euro grazie a questa nuova offerta Amazon. L’offerta porta il tablet al suo minimo storico sullo store, per la versione da 128 GB con connettività Wi-Fi. Per chi cerca un tablet davvero completo e con un ottimo rapporto qualità/prezzo, quindi, l’offerta in corso rappresenta la scelta giusta. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

iPad Pro con M2: un best buy tra i tablet

Con iPad Pro si va sul sicuro. Il modello in offerta è dotato di un display Liquid Retina da 11 pollici a cui si affianca l’ottimo chip M2, una garanzia in termini di prestazioni oltre che di efficienza. La versione in offerta è dotata di 128 GB di storage oltre che di connettività Wi-Fi 6E. Il sistema operativo è iPadOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple. Il tablet ha una fotocamera anteriore e una posteriore da 12 Megapixel. C’è anche il Face ID per l’autenticazione e lo sblocco in totale sicurezza.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad Pro con M2 al prezzo scontato di 799 euro. L’offerta rappresenta il nuovo minimo storico per la versione da 128 GB con connettività Wi-Fi del tablet. Per sfruttare la promozione basta premere sul box riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.