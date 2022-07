iPad Pro 11" M1: OFFERTONA su Amazon, approfittane SUBITO

Ci troviamo a condividere oggi un’offerta degna dei Prime Days. Girovagando su Amazon infatti, abbiamo riscontrato una promozione unica: iPad Pro da 11“, quello con il processore Apple Silicon rilasciato nella primavera del 2021, si trova oggi in supersconto a soli 749 € al posto di 839,00€.

Capite bene che si tratta di un’offerta spaziale, che vi farà risparmiare moltissimo ma allo stesso tempo, ti permetterà di portarmi a casa uno dei migliori tablet (se non il migliore) che si possano trovare in circolazione. Tuttavia ci vogliamo una domanda: a chi si rivolge a questo device? Perché acquistare un tablet costoso di punta e non uno entry Level?

iPad Pro: perché acquistarlo?

Le risposte a queste domande non sono per niente scontate: dovete capire che esigenze variano da persona persona e non tutti necessitano di un semplice dispositivo per l’intrattenimento multimediale divano. Molte persone infatti, vogliono un iPad che sia in grado di sostituire, in moltissime operazioni, il proprio computer portatile. Mi faccio un esempio? Bene. Il sottoscritto ha da poco acquistato un iPad Air (2022) con SoC M1. Possiamo definirlo il fratello minore dell’iPad Pro che vi stiamo segnalando oggi.

Io l’ho comprato in occasione dei Prime days ma c’è da dire che questa promozione fa gola anche a me. Utilizzo l’iPad per scrivere articoli, per rispondere ai commenti su YouTube, per gestire la suite YouTube studio ma anche per editare le foto su foto shop o gestire le copertine dei video su Adobe Illustrator. Si, entrambi i sw sono sull’App Store.

Inutile dirvi che con un device del genere, avendo un processore così performante, si possono compiere tutte le operazioni più disparate che ci siano. Questi tablet sono perfetti per il gaming su Apple Arcade, quasi al pari di una consolle, ma sono ottimi anche per chi lavora nel campo della creatività, nel settore dell’immagine o nel panorama musicale. Lo Store di Apple poi, e così ricco di programmi che non si può A restare “a secco“.

La dimensione di 11“ poi, e quella ideale, a mio avviso. Sebbene la variante da 12,9“ sia quella più incredibile grazie alla tecnologia mi divide, c’è da dire che la sua dimensione non aiuta chi vuole un prodotto compatto e poi è portatile. A 749 €, iPad Pro lo dovete acquistare subito perché una promozione così è davvero unica e rara.

Comprandolo da Amazon poi, potrete dilazionare il pagamento in comode rate, ricevere l’assistenza clienti per ben due anni con supporto tecnico attivo tutti i giorni, anche la domenica. Cosa volere di più?

