iPad Pro 11 con chip M2 WiFi + Cellular, BOMBA Amazon: sconto assurdo 310€

Un’occasione Amazon da non perdere. L’eccellente iPad Pro 11″ di quarta generazione, equipaggiato con il potentissimo chip M2, è in sconto a un prezzo imbattibile. Si tratta dell’edizione WiFi + Cellular con 128GB di spazio di archiviazione. Adesso puoi risparmiare 310€ e portarlo a casa a 959€ invece di 159€: completa l’ordine al volo per approfittarne, è già quasi finito. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Uno strumento potentissimo, che rappresenta la perfezione per chi desidera ottenere il massimo in mobilità. Più simile a un PC che a un tablet, l’incredibile proceder con il quale è equipaggiato permette di utilizzare il dispositivo per qualsiasi operazione: dalla più semplice alla più complessa. Nessun compromesso con reattività, velocità e prestazioni.

Il display Liquid Retina da 11″ ha una resa impressionante e non manca di offrire un refresh rate adattivo da 120Hz. Che si tratti di guardare delle immagini per lavoro o di godersi un film, le performance di questo pannello lasceranno chiunque senza fiato.

Una concentrato di tecnologia che rappresenta quanto di meglio di possa desiderare quando si ricerca un prodotto compatto, che permetta di lavorare, studiare o divertirsi letteralmente ovunque, senza l’ingombro di un PC.

Un prezzo, quello di listino, ampiamente giustificato. Per questo motivo è raro trovarli in sconto. Adesso però, l’edizione 128GB WiFi + Cellular di iPad Pro 11 di quarta generazione è al minimo storico su Amazon ed è fondamentale approfittarne: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 959€ invece di 1259€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.