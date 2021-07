Il prossimo iPad Mini 6 di Apple sarà dotato di un processore A15 Bionic a 5 nanometri e di una porta USB-C. Ovviamente, presenterà tante altre novità sotto la scocca.

iPad Mini 6: cosa aspettarci da Apple?

Si dice che Apple lancerà il modello di iPad Mini di nuova generazione nei mesi a venire. Le notizie riguardanti questo prodotto sono trapelate diverse volte in passato. Ora, un nuovo rapporto di 9to5Mac ha rivelato maggiori dettagli su questo tablet in arrivo.

Il rapporto, citando fonti a conoscenza della questione, rivela che il prossimo tablet di piccole dimensioni ha il nome in codice J310. Viene confermato il fatto che il device verrà alimentato dal chipset Apple A15 Bionic, lo stesso che dovrebbe alimentare anche la prossima linea di iPhone 13. L'azienda potrebbe lanciare la versione A15X per i nuovi modelli di iPad in arrivo quest'anno.

Non di meno, le indiscrezioni suggeriscono quanto detto in precedenza sul dispositivo: il tablet presenterà un design simile all'iPad Air di quarta generazione. Questa volta, il modello Mini non presenterà un pulsante Home e inoltre, le cornici attorno al display sono ora più sottili e uguali fra loro. Si dice anche che il prodotto verrà ora fornito con una porta USB Type-C al posto della porta Lightning proprietaria dell'azienda.

Oltre a questo, il nuovo report afferma anche che il gigante tecnologico con sede a Cupertino lancerà una versione aggiornata dell'iPad entry-level da 10,2 pollici nel mese di settembre che sarà alimentato dal chipset Apple A13 Bionic, e il cui aspetto sarà simile a quello di iPad Air 3 lanciato nel 2019.

Il noto analista Ming-Chi Kuo aveva precedentemente affermato che il futuro modello di iPad Mini avrebbe avuto una dimensione del display compresa fra gli 8,5 pollici e i 9 pollici. L'azienda aveva aggiornato l'ultima volta questo gadget nel 2019 con il SoC A12 e il supporto per la Pencil.

