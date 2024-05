TECLAST T60: tablet da 12 pollici con 256GB di memoria a 100€ in MENO

Se hai bisogno di un tablet che costi poco ma con buone prestazioni non puoi perdere questa strepitosa occasione che trovi in esclusiva su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello TECLAST T60 a soli 199,79 euro, invece che 299,79 euro. Per ottenere questo sconto applica il coupon che vedi in pagina.

È tutto vero, non ci sono errori di scrittura e non è uno scherzo. Grazie a questo coupon di 100 euro il risparmio è davvero pazzesco. Ovviamente la promozione non potrà durare in eterno quindi sii rapido. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

TECLAST T60: economico ma di ottima qualità

Sicuramente una delle cose più interessanti di questo tablet è il suo rapporto qualità prezzo che, con questo sconto di ben 100 euro, è sicuramente uno dei migliori sul mercato. Ha un display bello grande da 12 pollici con scheda grafica Mali-G57 e una risoluzione da 2000 x 1200 P con pannello IPS che lo rende perfettamente visibile da qualunque angolazione.

Monta il processore Octa-core Usisoc A75 supportato da 8 GB di RAM che puoi espandere fino a 20 GB per una velocità pazzesca. Inoltre possiede una memoria interna da ben 256 GB anche questa espandibile fino a 4 TB grazie una scheda microSD. Batteria da 8000 mAh che dura tantissimo e doppio slot per scheda Sim che ti permette quindi di usare la tecnologia LTE per navigare su Internet.

Insomma una vera forza della natura e a questo prezzo un affarone. Non indugiare perché ci sono poche unità disponibili a questa cifra. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo TECLAST T60 a soli 199,79 euro, invece che 299,79 euro. Ricordati che per ottenere lo sconto di 100 euro devi applicare il coupon che vedi in pagina. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.