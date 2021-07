L' iPad Mini 6 con un nuovo design simil – iPad Pro potrebbe essere lanciato in autunno. Questo è quanto trapelato da alcune indiscrezioni emerse in rete in queste ore.

iPad Mini 6: stesso design di iPad Pro?

Apple ha rinnovato i suoi dispositivi MacBook e iMac con un nuovo design e ha inserito sotto la scocca i propri chip Apple Silicon invece dei SoC Intel. La società ha recentemente lanciato l'iPad Pro alimentato dal chipset M1, lo stesso chip che alimenta la maggior parte dei computer appena lanciati dal marchio americano.

Ora, un nuovo rapporto proveniente da Mark Gurman emerso attraverso la newsletter di Power On afferma che il gigante tecnologico con sede a Cupertino si sta preparando a lanciare una versione rinnovata dell'iPad Mini nell'autunno di quest'anno. Si ipotizza che il prossimo Mini 6 verrà lanciato insieme all'iMac da 27″ nel corso dei prossimi mesi.

Si prevede che il modello più recente del piccolo tablet del colosso americano sia dotato di alcune importanti revisioni del design, comprese le cornici più sottili. Il marchio si è anche recentemente sbarazzato del pulsante Home per alcuni dei suoi prodotti (iPad Air, Pro e iPhone). In quella che viene annunciata come la “più grande riprogettazione nella storia di nove anni” del dispositivo, Mark Gurman afferma che sarà simile al nuovo Air di quarta generazione.

Le immagini trapelate relative al dispositivo hanno indicato che il suddetto gadget avrà ha lo stesso spessore del modello attuale, con una differenza di soli 3 mm. Si dice che misurerà 206,3 mm x 137,8 mm x 6,1 mm e sarà disponibile in tre opzioni di colore: argento, nero e oro. La porta Lightning sarà sostituita dalla porta USB-C e il Touch ID verrà integrato nel pulsante di accensione.

Sebbene l'iPad Pro sia alimentato dal chipset M1, ci aspettiamo che l'azienda lanci questo modello con il chipset Apple Bionic visto sull'iPhone 12.

